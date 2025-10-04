L’heure des histoires Médiathèque La Pleiade Beaugency

L’heure des histoires Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque La Pleiade Loiret

Gratuit

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Les médiathécaires vous proposent des histoires à voir et à écouter et vous invitent à les partager avec les enfants.

Médiathèque La Pleiade ALLEE PIERRE DE RONSARD 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire 0238445933 https://reseaubalgentien.bibenligne.fr/

