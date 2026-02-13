L’heure des histoires musicale, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

L’heure des histoires musicale Vendredi 20 février, 16h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit, entrée libre

Début : 2026-02-20T16:00:00+01:00 – 2026-02-20T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T16:00:00+01:00 – 2026-02-20T16:30:00+01:00

A la médiathèque Assia Djebar, venez assister à une lecture en musique.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Des histoires en musique. histoire musique

