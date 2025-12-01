L’HEURE DES HISTOIRES (SAINT-MÊME-LE-TENU) Place de l’Église Machecoul-Saint-Même

Place de l’Église Bibilothèque à Même de Lire Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

1/2h d’histoires pour les enfants et leurs accompagnateurs racontées par des grands et 1/2h d’activités manuelles ou multimédia.

De 4 à 8 ans .

Place de l’Église Bibilothèque à Même de Lire Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire

