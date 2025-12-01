L’HEURE DES HISTOIRES (SAINT-MÊME-LE-TENU) Place de l’Église Machecoul-Saint-Même
L’HEURE DES HISTOIRES (SAINT-MÊME-LE-TENU) Place de l’Église Machecoul-Saint-Même mercredi 17 décembre 2025.
L’HEURE DES HISTOIRES (SAINT-MÊME-LE-TENU)
Place de l’Église Bibilothèque à Même de Lire Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
Date(s) :
2025-12-17
1/2h d’histoires pour les enfants et leurs accompagnateurs racontées par des grands et 1/2h d’activités manuelles ou multimédia.
De 4 à 8 ans .
Place de l’Église Bibilothèque à Même de Lire Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’HEURE DES HISTOIRES (SAINT-MÊME-LE-TENU) Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Sud Retz Atlantique