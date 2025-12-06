L’heure des histoires spécial Noël Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax
L’heure des histoires spécial Noël Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax samedi 6 décembre 2025.
L’heure des histoires spécial Noël
Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Laissez-vous emporter par des histoires captivantes et le plaisir de la lecture !
Dès 6 ans. .
Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 68
English : L’heure des histoires spécial Noël
German : L’heure des histoires spécial Noël
Italiano :
Espanol : L’heure des histoires spécial Noël
L’événement L’heure des histoires spécial Noël Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Grand Dax