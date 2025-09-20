L’heure des p’tiots lectures pour tout-petits Villers-Cotterêts

L’heure des p’tiots lectures pour tout-petits

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20 2025-10-11 2025-12-13 2026-01-17 2026-02-21

Une heure hors du temps pour vous laisser porter par les histoires. Les libraires de l’Arbre à Palabres vous lisent leurs coups de cœur jeunesse, autour de différentes thématiques histoires de famille, jouer avec les mots, cabaret !, restons au chaud, rien que de l’amour !

Samedis 20 septembre, 11 octobre, 13 décembre 2025, 17 janvier et 21 février 2026

11h 0 .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

A timeless hour of storytelling. The Arbre à Palabres booksellers will read you their favourites for young readers, based on different themes: family stories, playing with words, cabaret, staying warm, nothing but love!

German :

Eine Stunde außerhalb der Zeit, um sich von den Geschichten tragen zu lassen. Die Buchhändlerinnen und Buchhändler des Arbre à Palabres lesen Ihnen aus ihren Lieblingsbüchern für Kinder und Jugendliche zu verschiedenen Themen vor: Familiengeschichten, Spielen mit Worten, Kabarett, Warmhalten, Nichts als Liebe!

Italiano :

Un’ora fuori dal tempo per lasciarsi trasportare dalle storie. I librai de l’Arbre à Palabres vi leggeranno le loro preferite per i giovani, basate su temi diversi: storie di famiglia, giochi di parole, cabaret, stare al caldo, nient’altro che amore!

Espanol :

Una hora fuera de tiempo para dejarse llevar por los cuentos. Los libreros de l’Arbre à Palabres te leerán sus favoritos para jóvenes, basados en diferentes temas: historias familiares, juegos de palabras, cabaret, mantenerse caliente, ¡nada más que amor!

