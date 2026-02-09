L’heure des P’tiots ! Saint-Brisson

L’heure des P’tiots !

Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-14 11:30:00

Une heure dédiée aux petits explorateurs et à leurs parents, pour une découverte ludique du Morvan en deux temps trois mouvements ! Une animation à la Maison des Hommes et des Paysages puis une animation nature en extérieur.

Conseillé de 3 à 6 ans (présence d’un parent obligatoire)

Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/QzKQE3eCYgcGsEx4CQYPGXyk

️ Le lieux de rendez-vous exacte vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription. .

Maison du Parc Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

