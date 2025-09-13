L’heure des tout petits Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
L’heure des tout petits Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 13 septembre 2025.
Un tapis, des coussins …. Et des livres de toutes les tailles, formes, couleurs ! Installez-vous confortablement avec vos tout petits et partagez ensemble une échappée dans les livres, les histoires, les comptines.
Pour les 0-3 ans et leurs parents
Retrouvons-nous les samedis 13/09 et 29/11 à 11h.
Le rendez-vous pour lire en famille à la bibliothèque !
Le samedi 13 septembre 2025
de 11h00 à 11h45
Le samedi 29 novembre 2025
de 11h00 à 11h45
gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-13T14:00:00+02:00
fin : 2025-11-29T12:45:00+01:00
Date(s) : 2025-09-13T11:00:00+02:00_2025-09-13T11:45:00+02:00;2025-11-29T11:00:00+02:00_2025-11-29T11:45:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux