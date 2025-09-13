L’heure des tout petits Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

L’heure des tout petits Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 13 septembre 2025.

Un tapis, des coussins …. Et des livres de toutes les tailles, formes, couleurs ! Installez-vous confortablement avec vos tout petits et partagez ensemble une échappée dans les livres, les histoires, les comptines.

Pour les 0-3 ans et leurs parents

Retrouvons-nous les samedis 13/09 et 29/11 à 11h.

Le rendez-vous pour lire en famille à la bibliothèque !

Le samedi 13 septembre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 29 novembre 2025

de 11h00 à 11h45

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux