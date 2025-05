L’heure des tout-petits – Bibliothèque A livre Ouvert Sainte-Pazanne, 17 juin 2025 11:00, Sainte-Pazanne.

Loire-Atlantique

L’heure des tout-petits Bibliothèque A livre Ouvert 32 avenue de la Source Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-06-17 11:00:00

fin : 2025-06-17 11:00:00

2025-06-17

C’est l’heure des tout-petits ! Aude et les bénévoles du Marque-Page vous invitent à venir écouter les petites histoires, les contes et comptines du moment, en famille pour permettre aux plus petits d’apprendre à s’émerveiller par la lecture et les livres

Tendez l’oreille, venez écouter une histoire, rencontrer des personnages que l’on ne connaît pas, développer l’imaginaire… ces petits moments privilégiés permettent aux tout-petits de voyager à travers différents univers où règnent les mots et la poésie…



Pratique

rendez-vous à la bibliothèque de Sainte-Pazanne une fois par mois aux dates indiquées

gratuit sur réservation en ligne

activité proposée aux enfants jusqu’à 4 ans inclus

deux séances au choix; l’une à 10h et l’autre à 11h (en famille)

séance de lecture théâtralisée

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Bibliothèque A livre Ouvert 32 avenue de la Source

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 69 13

English :

It’s toddler time! Aude and the Marque-Page volunteers invite you and your family to come and listen to the little stories, tales and rhymes of the moment, so that the little ones can learn to marvel at reading and books

German :

Es ist Zeit für die ganz Kleinen! Aude und die Freiwilligen des Lesezeichens laden Sie und Ihre Familie ein, den kleinen Geschichten, Märchen und Reimen des Augenblicks zu lauschen, damit die Kleinsten lernen können, über das Lesen und die Bücher zu staunen

Italiano :

È il momento dei piccoli! Aude e i volontari di Marque-Page vi invitano a venire ad ascoltare le piccole storie, i racconti e le filastrocche del momento, in famiglia, affinché i più piccoli imparino a meravigliarsi della lettura e dei libri

Espanol :

¡Es la hora de los pequeños! Aude y los voluntarios de Marque-Page te invitan a venir a escuchar en familia las pequeñas historias, cuentos y canciones infantiles del momento, para que los más pequeños aprendan a maravillarse con la lectura y los libros

