L’heure des tout-petits Bibliothèque A livre Ouvert Sainte-Pazanne

L’heure des tout-petits

Bibliothèque A livre Ouvert 32 avenue de la Source Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-12-16 09:30:00

fin : 2025-12-16 10:15:00

2025-12-16

C’est l’heure des tout-petits ! Aude et les bénévoles du Marque-Page vous invitent à venir écouter les petites histoires, les contes et comptines du moment, en famille pour permettre aux plus petits d’apprendre à s’émerveiller par la lecture et les livres

Tendez l’oreille, venez écouter une histoire, rencontrer des personnages que l’on ne connaît pas, développer l’imaginaire… ces petits moments privilégiés permettent aux tout-petits de voyager à travers différents univers où règnent les mots et la poésie…



Pratique

rendez-vous à la bibliothèque de Sainte-Pazanne une fois par mois aux dates indiquées

gratuit sur réservation en ligne (pas d’inscription par mail ou par téléphone)

activité proposée aux enfants jusqu’à 4 ans inclus

séance pour les enfants en garde chez les assistantes maternelles

deux séances au choix, la deuxième séance est ouverte aux familles

séance de lecture théâtralisée

Bibliothèque A livre Ouvert 32 avenue de la Source Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 69 13

English :

It’s toddler time! Aude and the Marque-Page volunteers invite you and your family to come and listen to the little stories, tales and rhymes of the moment, so that the little ones can learn to marvel at reading and books

