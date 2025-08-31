L’heure du bain – Deuxième édition Piscine Roger Le Gall Paris

L’heure du bain – Deuxième édition Piscine Roger Le Gall Paris dimanche 31 août 2025.

Pour cette deuxième édition, sont invités : les chorégraphes Eneas Vaca Bualó et Léa Bridaroli, de l’Ensemble /K/inêtikos, l’artiste pluridisciplinaire Bernard Bousquet et reine99 !

Accompagnés de participants amateurs, ils réinventent leur B.Painted show sous la forme d’un défilé chorégraphique dans et autour du bassin vide.

Ouverture des portes à partir de 15h30 et démarrage à 16h

Attention : pour entrer dans le bassin, il faudra retirer vos chaussures de ville et vous mettre être à pieds nus ou en tongs / claquettes. Prévoyez-donc votre plus belle pédicure pour l’occasion ! …

Pour célébrer la remise en eau de la Piscine Roger Le Gall pendant la vidange annuelle et éviter le coup de blues du dernier dimanche de l’été, l’heure du bain revient le 31 août 2025 à 16h pour une deuxième édition.



Cerise sur le gâteau : l’événement est entièrement gratuit

Réservation vivement conseillée

Le dimanche 31 août 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-31T19:00:00+02:00

fin : 2025-08-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-31T16:00:00+02:00_2025-08-31T18:00:00+02:00

Piscine Roger Le Gall 34 Bd Carnot 75012 Paris

asso.lheuredubain@gmail.com https://fb.me/e/4PJZdRfQO https://fb.me/e/4PJZdRfQO