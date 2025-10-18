L’Heure du ciné Médiathèque Marguerite Duras Paris

L’Heure du ciné Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 18 octobre 2025.

Sherlock, le détective le plus célèbre du monde :

Universellement connu, le Sherlock Holmes de Conan Doyle est aujourd’hui un des personnages le plus adapté au cinéma et à la télévision. Sa personnalité, son sens de la déduction, sa relation à Watson ont inspiré les cinéastes du monde entier et de toutes les époques. Du cinéma muet à Dr. House, accompagnez les bibliothécaires pour une heure du cinéma avec une sélection d’extraits commentés sur le détective le plus célèbre du monde.

L’Heure du ciné, des extraits de films commentés par les bibliothécaires

Le samedi 18 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T15:00:00+02:00_2025-10-18T16:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras