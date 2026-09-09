L’heure du conte 2-5 ans Salle associative Floreana Barcus
mercredi 7 octobre 2026 · Salle associative Floreana · Barcus
Informations pratiques
Barcus
L’heure du conte 2-5 ans
Salle associative Floreana Elkarbidea Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
L’espace de vie social Elkarbidea organise L’heure du conte pour les enfants de 2 à 5 ans. Un moment de lien, de détente et de voyage pour les tous petits et leur parents. .
Salle associative Floreana Elkarbidea Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 45 92
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English : L’heure du conte 2-5 ans
L’événement L’heure du conte 2-5 ans Barcus a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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