L’heure du conte 3-8 ans Le Loup Rue des Carmes Pont-l’Abbé

L’heure du conte 3-8 ans Le Loup

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-01-21 11:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Anna accueille les enfants pour un moment de lecture autour du tapis lecture Le Loup .

Magnifique objet de la Bibliothèque du Finistère, conçu pour raconter 4 albums de Mario Ramos publiés à l’École des Loisirs Loup, loup y es-tu ? C’est moi le plus fort, C’est moi le plus beau, C’est moi le plus malin.

Gratuit Pour les enfants à partir de 3 ans. .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

