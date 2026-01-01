L’heure du conte 3-8 ans Le Loup Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-01-21 11:00:00
2026-01-21
Anna accueille les enfants pour un moment de lecture autour du tapis lecture Le Loup .
Magnifique objet de la Bibliothèque du Finistère, conçu pour raconter 4 albums de Mario Ramos publiés à l’École des Loisirs Loup, loup y es-tu ? C’est moi le plus fort, C’est moi le plus beau, C’est moi le plus malin.
Gratuit Pour les enfants à partir de 3 ans. .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
