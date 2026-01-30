L’heure du conte 3-8 ans Les dragons Rue des Carmes Pont-l’Abbé
L'heure du conte 3-8 ans Les dragons mercredi 18 février 2026.
L’heure du conte 3-8 ans Les dragons
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé Finistère
2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Anne accueille les enfants pour un moment de lecture autour du thème des dragons .
Le public est invité à découvrir toute la richesse et la diversité du livre, le temps d’une matinée.
Gratuit Pour les enfants à partir de 3 ans. .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
