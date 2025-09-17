L’heure du conte 3-8 ans Rue des Carmes Pont-l’Abbé

L’heure du conte 3-8 ans

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-09-17 11:00:00

2025-09-17

Anne accueille les enfants pour un moment de lecture…

Le public est invité à découvrir toute la richesse et la diversité du livre, le temps d’une matinée.

Gratuit / Pour les enfants à partir de 3 ans. .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne

