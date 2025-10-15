L’heure du conte 3-8 ans Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Début : 2025-10-15 11:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Un moment de lecture d’albums, de livres animés, de kamishibaï, de pop-up.

Animé par Anne Bouvier.

Gratuit Public familial à partir de 3 ans .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

