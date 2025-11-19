L’heure du conte 3-8 ans Rue des Carmes Pont-l’Abbé
L’heure du conte 3-8 ans Rue des Carmes Pont-l’Abbé mercredi 19 novembre 2025.
L’heure du conte 3-8 ans
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 11:00:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Anne accueille les enfants pour un moment de lecture…
Le public est invité à découvrir toute la richesse et la diversité du livre, le temps d’une matinée.
Gratuit Pour les enfants à partir de 3 ans.
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’heure du conte 3-8 ans Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Destination Pays Bigouden