L’heure du conte 3-8 ans Spécial livres Pop up Rue des Carmes Pont-l’Abbé

L’heure du conte 3-8 ans Spécial livres Pop up
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-12-17 11:00:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Anne accueille les enfants pour un moment de lecture de livres pop-up…
Le public est invité à découvrir toute la richesse et la diversité du livre animé, le temps d’une matinée.
Gratuit Pour les enfants à partir de 3 ans. .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
