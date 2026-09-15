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L’heure du conte 4-8 ans Salle associative Floreana Barcus

mercredi 23 septembre 2026 · Salle associative Floreana · Barcus

L’heure du conte 4-8 ans Salle associative Floreana Barcus

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle associative Floreana
Adresse
Elkarbidea
Ville
64130 Barcus
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Barcus

L’heure du conte 4-8 ans

Salle associative Floreana Elkarbidea Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

L’espace de vie social Elkarbidea organise L’heure du conte pour les enfants de 2 à 5 ans. Un moment de lien, de détente et de voyage pour les tous petits et leur parents.   .

Salle associative Floreana Elkarbidea Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 45 92 

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English : L’heure du conte 4-8 ans

L’événement L’heure du conte 4-8 ans Barcus a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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