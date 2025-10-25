L’heure du conte à la bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac
Lié à l’album Les formidables journées de Piloursine d’Emmanuelle Houdart, grâce aux éléments d’animation cette heure du conte propose une exploration sensorielle et créative.
English :
Linked to the album « Les formidables journées de Piloursine » by Emmanuelle Houdart, this storytime uses animated elements to offer a sensory and creative exploration.
German :
In Verbindung mit dem Album « Les formidables journées de Piloursine » von Emmanuelle Houdart und dank der Animationselemente bietet diese Märchenstunde eine sinnliche und kreative Erkundung.
Italiano :
Collegato all’album « Les formidables journées de Piloursine » di Emmanuelle Houdart, questo momento di racconto utilizza elementi animati per incoraggiare l’esplorazione sensoriale e creativa.
Espanol :
Vinculado al álbum « Les formidables journées de Piloursine » de Emmanuelle Houdart, este cuentacuentos utiliza elementos animados para fomentar la exploración sensorial y creativa.
