L’heure du conte à la bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac samedi 25 octobre 2025.

bibliothèque 22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Début : 2025-10-25 10:30:00

2025-10-25 2025-10-28

Lié à l’album Les formidables journées de Piloursine d’Emmanuelle Houdart, grâce aux éléments d’animation cette heure du conte propose une exploration sensorielle et créative.

+33 5 65 14 00 32

English :

Linked to the album « Les formidables journées de Piloursine » by Emmanuelle Houdart, this storytime uses animated elements to offer a sensory and creative exploration.

German :

In Verbindung mit dem Album « Les formidables journées de Piloursine » von Emmanuelle Houdart und dank der Animationselemente bietet diese Märchenstunde eine sinnliche und kreative Erkundung.

Italiano :

Collegato all’album « Les formidables journées de Piloursine » di Emmanuelle Houdart, questo momento di racconto utilizza elementi animati per incoraggiare l’esplorazione sensoriale e creativa.

Espanol :

Vinculado al álbum « Les formidables journées de Piloursine » de Emmanuelle Houdart, este cuentacuentos utiliza elementos animados para fomentar la exploración sensorial y creativa.

