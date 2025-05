L’HEURE DU CONTE A LA BIBLIOTHEQUE – Villefranche-de-Lauragais, 18 juin 2025 16:30, Villefranche-de-Lauragais.

Haute-Garonne

Mercredi 18 juin à partir de 16h30, les petites bêtes du jardin prennent vie à la bibliothèque !

Une heure du conte pleine de surprises et d’émerveillement pour les enfants de 3 à 6 ans.

Histoires, imagination et découverte au rendez-vous… entrée libre et sourires garantis ! .

Square du Général de Gaulle

Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 46 11 bibliotheque@mairievillefranchedelauragais.fr

English :

Wednesday, June 18, starting at 4:30 p.m., little garden creatures come to life at the library!

German :

Am Mittwoch, den 18. Juni ab 16:30 Uhr erwachen die kleinen Tiere des Gartens in der Bibliothek zum Leben!

Italiano :

Mercoledì 18 giugno dalle 16.30, le piccole creature del giardino prendono vita in biblioteca!

Espanol :

El miércoles 18 de junio, a partir de las 16.30 h, las pequeñas criaturas del jardín cobrarán vida en la biblioteca

