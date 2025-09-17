L’heure du conte à la médiathèque de Pradines Pradines
L’heure du conte à la médiathèque de Pradines Pradines mercredi 17 septembre 2025.
L’heure du conte à la médiathèque de Pradines
Allée François-Mitterrand Pradines Lot
Des contes et des histoires pour les petites oreilles, à croquer à belles dents et sans modération, bien évidemment ! à partir de 3 ans
Lectures suivies d’un goûter offert par les Amis de la médiathèque de Pradines.
Allée François-Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23 bibliotheque@pradines.fr
English :
Tales and stories for little ears, to be savored without moderation, of course! From 3 years old
Readings followed by a snack offered by Les Amis de la médiathèque de Pradines.
German :
Märchen und Geschichten für kleine Ohren, zum Reinbeißen und natürlich in Maßen! ab 3 Jahren
Lesungen mit anschließendem Imbiss, der von den Freunden der Mediathek von Pradines angeboten wird.
Italiano :
Racconti e storie per le piccole orecchie, da assaporare senza moderazione, naturalmente! A partire dai 3 anni
Letture seguite da una merenda offerta dagli Amici della Mediateca di Pradines.
Espanol :
Cuentos e historias para oídos pequeños, para saborear sin moderación, ¡por supuesto! A partir de 3 años
Lecturas seguidas de una merienda ofrecida por los Amigos de la Mediateca Pradines.
