L’heure du conte à la médiathèque de Pradines
Allée François-Mitterrand Pradines Lot
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-04-15
2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15
Des contes et des histoires pour les petites oreilles, à croquer à belles dents et sans modération, bien évidemment ! à partir de 3 ans.
Lectures suivies d’un goûter offert par les Amis de la médiathèque de Pradines.
Allée François-Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23 bibliotheque@pradines.fr
English :
Tales and stories for little ears, to crunch your teeth on and without moderation, of course! from 3 years.
Readings followed by a snack offered by the Friends of the Pradines media library.
L’événement L’heure du conte à la médiathèque de Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Cahors Vallée du Lot