L’heure du conte à la médiathèque de Pradines Pradines

L’heure du conte à la médiathèque de Pradines

Allée François-Mitterrand Pradines Lot

Gratuit

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-04-15

2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15

Des contes et des histoires pour les petites oreilles, à croquer à belles dents et sans modération, bien évidemment ! à partir de 3 ans.

Lectures suivies d’un goûter offert par les Amis de la médiathèque de Pradines.

Allée François-Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23 bibliotheque@pradines.fr

Tales and stories for little ears, to crunch your teeth on and without moderation, of course! from 3 years.

Readings followed by a snack offered by the Friends of the Pradines media library.

