L'HEURE DU CONTE À LA MÉDIATHÈQUE
MEDIATHEQUE DE REVEL
Revel
21 juin 2025 10:30

Haute-Garonne

L'HEURE DU CONTE À LA MÉDIATHÈQUE
MEDIATHEQUE DE REVEL
38 Rue Georges Sabo
Revel
Haute-Garonne

21 juin 2025 10:30:00

Venez découvrir une fabuleuse histoire avec vos enfants !

La médiathèque municipale, en partenariat avec l’association Mots et Merveilles, propose de découvrir en famille l’heure du conte pour les plus de 3 ans le samedi 21 juin à 10h45. .

MEDIATHEQUE DE REVEL 38 Rue Georges Sabo

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 09 68 micheline.faussot@laposte.net

English :

Come and discover a fabulous story with your children!

German :

Entdecken Sie mit Ihren Kindern eine fabelhafte Geschichte!

Italiano :

Venite a scoprire una storia favolosa con i vostri bambini!

Espanol :

¡Venga a descubrir una historia fabulosa con sus hijos!

