L’heure du Conte à sonné Salle des fêtes Barèges

L’heure du Conte à sonné

Salle des fêtes BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 17:00:00

fin : 2026-03-02 18:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Atelier et jeux autour du conte.

.

Salle des fêtes BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling workshop and games.

L’événement L’heure du Conte à sonné Barèges a été mis à jour le 2026-01-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65