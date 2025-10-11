L’heure du conte Arès
L’heure du conte Arès samedi 11 octobre 2025.
L’heure du conte
Médiathèque Arès Gironde
L’HEURE DU CONTE 11h à 11h30
Viens découvrir en famille un univers imaginaire en écoutant les histoires et coups de coeur de ta bibliothécaire jeunesse.
Pour les enfants de 2 à 7 ans Gratuit.
Inscription obligatoire. Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.
Lieu médiathèque. .
Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
