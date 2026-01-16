L’heure du conte Arès
L’heure du conte Arès samedi 28 mars 2026.
L’heure du conte
Médiathèque Arès Gironde
2026-03-28
Viens découvrir en famille un univers imaginaire en écoutant les histoires et coups de cœur de ta bibliothécaire jeunesse.
Pour les enfants de 2 à 7 ans Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr
Lieu médiathèque. .
Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
