L’heure du conte Médiathèque Arnac-Pompadour
Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21
Les médiathèques Pays de Lubersac-Pompadour organisent une séance de contes pour les enfants. Elle sera animée par Fabienne LETANNO, conteuse bénévole dans le cadre du dispositif Lire et faire Lire
Pour tous les enfants de 2 à 10 ans accompagnés d’un adulte. .
Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
