L’heure du conte Médiathèque Arnac-Pompadour

L’heure du conte

Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Les médiathèques Pays de Lubersac-Pompadour organisent une séance de contes pour les enfants. Elle sera animée par Fabienne LETANNO, conteuse bénévole dans le cadre du dispositif Lire et faire Lire

Pour tous les enfants de 2 à 10 ans accompagnés d’un adulte. .

Médiathèque 44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

