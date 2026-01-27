L’heure du conte Bar-sur-Aube

L’heure du conte

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Quand les cochons portent des masques de loup et les loups des masques de cochons, les rôles s’inversent et le méchant n’est plus celui qu’on croit. Et quand les princesses refusent de se marier, c’est vraiment le monde à l’envers !

Eh oui, dans les histoires, comme au Carnaval, tout est permis.

Alors si tu ne connais pas le Grand Méchant Cochon ou encore Mademoiselle Sauve-qui-peut, viens faire le plein d’histoires à l’envers , avec ou sans masque !

Entrée libre et gratuite. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

