Enquête pour détectives en herbe ! bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac
Enquête pour détectives en herbe ! bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac vendredi 27 février 2026.
Friday Party ! bibliothèque de Capdenac-le-Haut
Bibliothèque 22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27 20:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Soirée exclusivement réserve aux ados à partir de 12 ans ! Venez partager un moment entre ados autour d'une sélection de jeux conçus exclusivement pour vous !
(de 12 à 17 ans)
Soirée exclusivement réserve aux ados à partir de 12 ans ! Venez partager un moment entre ados autour d'une sélection de jeux conçus exclusivement pour vous !
(de 12 à 17 ans)
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Bibliothèque 22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32
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English :
Evening reserved exclusively for teens aged 12 and over! Come and share a moment with your teens around a selection of games designed exclusively for you!
(ages 12 to 17)
L’événement Friday Party ! bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Figeac