Enquête pour détectives en herbe ! bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac

Friday Party ! bibliothèque de Capdenac-le-Haut

Bibliothèque 22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 20:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Soirée exclusivement réserve aux ados à partir de 12 ans ! Venez partager un moment entre ados autour d'une sélection de jeux conçus exclusivement pour vous !

(de 12 à 17 ans)

Soirée exclusivement réserve aux ados à partir de 12 ans ! Venez partager un moment entre ados autour d'une sélection de jeux conçus exclusivement pour vous !

(de 12 à 17 ans)

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Bibliothèque 22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32

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English :

Evening reserved exclusively for teens aged 12 and over! Come and share a moment with your teens around a selection of games designed exclusively for you!

(ages 12 to 17)

L’événement Friday Party ! bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Figeac