L’heure du conte, Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris
L’heure du conte, Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris samedi 17 janvier 2026.
Venez écouter en famille des lectures proposées par les bibliothécaires
Le samedi 17 janvier 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-ex-europe-1704 +33144907545
