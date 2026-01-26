L’heure du conte Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Venez écouter en famille des lectures proposées par les bibliothécaires

Le samedi 14 février 2026

de 11h00 à 11h45

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T12:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T12:45:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T11:00:00+02:00_2026-02-14T11:45:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-ex-europe-1704 +33144907545



