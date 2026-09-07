L’heure du conte, Bibliothèque Les Touches, Les Touches
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Les Touches · Les Touches
Informations pratiques
L’heure du conte Samedi 3 octobre, 10h15 Bibliothèque Les Touches Loire-Atlantique
limité à 15 personnes avec 1 adulte accompagnateur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Lectures et atelier pour les 3-6 ans par les bénévoles de la bibliothèque
Bibliothèque Les Touches 7 rue du sacré-coeur 44390 Les Touches Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 72 43 96 https://www.bibliotheques.cceg.fr/les-touches https://www.facebook.com/bibliothequelestouches/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@les-touches.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 72 43 96 »}]
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture