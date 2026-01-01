L’heure du conte librairie Dialogues Brest
L’heure du conte librairie Dialogues Brest samedi 24 janvier 2026.
L’heure du conte
librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Début : 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
Venez découvrir les histoires préférées de nos libraires, lues à voix haute pour petits et grands curieux. Un moment cosy à partager avec vos enfants !
Informations pratiques
Animé par Fanny
Pour les 3/6 ans.
Sur inscription
Gratuit .
Durée 1 h .
