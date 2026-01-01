L’heure du conte librairie Dialogues Brest

L’heure du conte

librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Venez découvrir les histoires préférées de nos libraires, lues à voix haute pour petits et grands curieux. Un moment cosy à partager avec vos enfants !

Informations pratiques

Animé par Fanny

Pour les 3/6 ans.

Sur inscription

Gratuit .

Durée 1 h .

librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’heure du conte

L’événement L’heure du conte Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue