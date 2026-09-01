L’heure du conte librairie Dialogues Brest
samedi 26 septembre 2026 · librairie Dialogues · Brest
Informations pratiques
Brest
L’heure du conte
librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir les histoires préférées de nos libraires, lues à voix haute pour petits et grands curieux. Un moment cosy à partager avec vos enfants !
Informations pratiques :
Animé par Fanny
Pour les 3/8 ans.
Sur inscription
Gratuit .
Durée : 1 h .
librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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English :
L’événement L’heure du conte Brest a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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