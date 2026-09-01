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AGENDA · Brest

L’heure du conte librairie Dialogues Brest

samedi 26 septembre 2026 · librairie Dialogues · Brest

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
librairie Dialogues
Adresse
37 Rue Louis Pasteur
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

L’heure du conte

librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez découvrir les histoires préférées de nos libraires, lues à voix haute pour petits et grands curieux. Un moment cosy à partager avec vos enfants !

Informations pratiques :

Animé par Fanny
Pour les 3/8 ans.
Sur inscription
Gratuit .
Durée : 1 h   .

librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68 

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English :

L’événement L’heure du conte Brest a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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