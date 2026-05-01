L’heure du Conte Rue des Salines Cérences

Cérences

L’heure du Conte

Rue des Salines Médiathèque Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:30:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Un moment à partager en famille avec les tout-petits ! Venez assister à l’Heure du Conte de la médiathèque de Cérences lecture d’histoires… .

Rue des Salines Médiathèque Cérences 50510 Manche Normandie +33 2 33 51 66 03 mediatheque@cerences.fr

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English : L’heure du Conte

L’événement L’heure du Conte Cérences a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer