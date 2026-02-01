L’heure du conte Charles le dragon Espace culturel Marcel Launay Bréhal

L’heure du conte Charles le dragon

Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Début : 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-24 15:45:00

2026-02-24

Ce sont les histoires de Charles le dragon qui seront mises à l’honneur dans l’heure du conte de février. A découvrir ABSOLUMENT !

à partir de 5 ans. .

Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

