L’heure du conte Charles le dragon Espace culturel Marcel Launay Bréhal

Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche
Début : 2026-02-24 15:00:00
fin : 2026-02-24 15:45:00
2026-02-24
Ce sont les histoires de Charles le dragon qui seront mises à l’honneur dans l’heure du conte de février. A découvrir ABSOLUMENT !
à partir de 5 ans. .
Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr
