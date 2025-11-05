L’Heure du Conte Charleval
L’Heure du Conte Charleval mercredi 5 novembre 2025.
L’Heure du Conte
46 Grande Rue Charleval Eure
Retrouvez les prochaines dates de « L’heure du conte » de la Médiathèque de Charleval !
Les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte pourront venir écouter des histoires racontées par la Bibliothécaire Valérie les mercredis
• 10 Septembre
• 8 Octobre
• 5 Novembre
• 3 Décembre
Venez découvrir des histoires palpitantes, vivre des aventures magiques et pourquoi ne pas frissonner un peu avec un conte qui fait (gentiment) peur !
| GRATUIT |
+ d’infos et réservations au 02.32.68.31.93 ou bibliotheque@charleval.net .
46 Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 68 31 93 bibliotheque@charleval.net
