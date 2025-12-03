L’Heure du Conte Charleval

L’Heure du Conte Charleval mercredi 3 décembre 2025.

L’Heure du Conte

46 Grande Rue Charleval Eure

Retrouvez les prochaines dates de « L’heure du conte » de la Médiathèque de Charleval !

Les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte pourront venir écouter des histoires racontées par la Bibliothécaire Valérie les mercredis

• 10 Septembre

• 8 Octobre

• 5 Novembre

• 3 Décembre

Venez découvrir des histoires palpitantes, vivre des aventures magiques et pourquoi ne pas frissonner un peu avec un conte qui fait (gentiment) peur !

| GRATUIT |

+ d’infos et réservations au 02.32.68.31.93 ou bibliotheque@charleval.net .

46 Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 68 31 93 bibliotheque@charleval.net

