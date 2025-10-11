L’Heure du conte Place Gudin Château-Chinon (Ville)
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00
2025-10-11
L’Heure du Conte au Centre Culturel Condorcet. Le 2e samedi de chaque mois, de 15h à 16h pour petits et grands par l’association Le Mouton Zébré. .
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 08 64 mediatheque@ville-chateau-chinon.fr
