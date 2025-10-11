L’Heure du conte Place Gudin Château-Chinon (Ville)

L’Heure du conte Place Gudin Château-Chinon (Ville) samedi 11 octobre 2025.

L’Heure du conte

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

Date(s) :

2025-10-11

L’Heure du Conte au Centre Culturel Condorcet. Le 2e samedi de chaque mois, de 15h à 16h pour petits et grands par l’association Le Mouton Zébré. .

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 08 64 mediatheque@ville-chateau-chinon.fr

English : L’Heure du conte

German : L’Heure du conte

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Heure du conte Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2025-10-02 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)