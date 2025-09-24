L’heure du conte Médiathèque Clamecy

L’heure du conte Médiathèque Clamecy mercredi 24 septembre 2025.

L’heure du conte

Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-11-19 11:00:00

Date(s) :

2025-09-24 2025-10-08 2025-10-22 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03

Pour enfants à partir de 4 ans, animé par les bénévoles de Lire et Faire Lire. .

Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

English : L’heure du conte

German : L’heure du conte

Italiano :

Espanol :

L’événement L’heure du conte Clamecy a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Clamecy Haut Nivernais