L’heure du conte Médiathèque Clamecy mercredi 24 septembre 2025.
Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-24 10:00:00
fin : 2025-11-19 11:00:00
2025-09-24 2025-10-08 2025-10-22 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03
Pour enfants à partir de 4 ans, animé par les bénévoles de Lire et Faire Lire. .
Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr
