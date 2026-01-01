L’heure du conte Médiathèque Clamecy

L’heure du conte Médiathèque Clamecy mercredi 28 janvier 2026.

L’heure du conte

Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 10:00:00
fin : 2026-02-25 11:00:00

Date(s) :
2026-01-28 2026-02-25 2026-03-25

Pour enfants à partir de 4 ans, animé par les bénévoles de Lire et Faire Lire.   .

Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69  mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’heure du conte

L’événement L’heure du conte Clamecy a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Clamecy Haut Nivernais