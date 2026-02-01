L’Heure du Conte Labastide-Murat Cœur de Causse
L’Heure du Conte Labastide-Murat Cœur de Causse samedi 14 février 2026.
L’Heure du Conte
Labastide-Murat 8 Grande Rue du Causse Cœur de Causse Lot
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 11:00:00
2026-02-14
De 0 à 5 ans, une escapade d'histoire !
Venez avec vos tout-petits écouter quelques histoires racontées par votre bibliothécaire.
Labastide-Murat 8 Grande Rue du Causse Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 53 60 07 bibliotheque@cc-labastide-murat.fr
English :
From 0 to 5 years old, a story escapade!
Come with your little ones to hear some stories told by your librarian.
