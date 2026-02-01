L’Heure du Conte Labastide-Murat Cœur de Causse

L’Heure du Conte

Labastide-Murat 8 Grande Rue du Causse Cœur de Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 11:00:00

Date(s) :

2026-02-14

De 0 à 5 ans, une escapade d'histoire !

Venez avec vos tout-petits écouter quelques histoires racontées par votre bibliothécaire.

.

Labastide-Murat 8 Grande Rue du Causse Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 53 60 07 bibliotheque@cc-labastide-murat.fr

English :

From 0 to 5 years old, a story escapade!

Come with your little ones to hear some stories told by your librarian.

