L’heure du conte… contre les discriminations ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris samedi 11 octobre 2025.

Chut… L’heure du conte a sonné !

Installe-toi confortablement, l’histoire va bientôt commencer. Quelles nouvelles aventures allons-nous te raconter ? Une fois par mois, accompagné de tes parents, grands-parents ou de ta nounou, découvre des histoires magiques, marrantes, surprenantes et parfois même effrayantes…

Samedi 11 octobre, à l’occasion de le Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations, nous allons raconter des histoires de partage et fraternité.

Pour les 3-5 ans, accompagnés par un adulte.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit sous condition

Gratuit avec adhésion au Centre Social (2 euros par famille par an)

Réservation par mail à : villiot@claje.asso.fr

Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, quai de la Rapée 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/