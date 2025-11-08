l’heure du conte… contre les discriminations ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris

Chut… L’heure du conte a sonné !

Installe-toi confortablement, l’histoire va bientôt commencer….

Quelles nouvelles aventures allons-nous te raconter ? Une fois par mois, accompagné de tes parents, grands-parents ou de ta nounou, découvre des histoires magiques, marrantes, surprenantes et parfois même effrayantes…

Samedi 8 novembre, à l’occasion du Festival des Fiertés, nous allons raconter des histoires dans lesquelles les héros et héroïnes sont fièr.e.s de leurs diversités!

À l’occasion du Festival des Fiertés 2025, venez écouter des histoires en tous genres !

Le samedi 08 novembre 2025

de 11h30 à 12h15

de 10h30 à 11h15

gratuit sous condition

Gratuit avec adhésion au Centre Social (2 euros par famille par an). En présence des parents.

Réservation par mail à : villiot@claje.asso.fr

Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, quai de la Rapée 75012 Paris

Centre Paris Anim' / Centre Social Annie Fratellini 36, quai de la Rapée 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/