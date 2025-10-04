L’heure du conte Cornebidouille ! Médiathèque de Chaville Chaville

L'heure du conte Cornebidouille ! Samedi 4 octobre, 11h15 Médiathèque de Chaville Hauts-de-Seine

Entrée libre – À partir de 3 ans

Début : 2025-10-04T11:15:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:15:00 – 2025-10-04T12:00:00

Installe-toi confortablement, l’histoire va bientôt commencer…

Cette fois-ci, ce n’est pas n’importe quelle histoire : Cornebidouille en personne s’invite à la médiathèque !

Accompagné de tes parents, grands-parents ou de ta nounou, viens découvrir (ou redécouvrir) ses aventures drôles, magiques… et parfois un peu effrayantes.

Un moment unique et spécial à ne pas manquer : Cornebidouille n’apparaîtra qu’une seule fois…

Oseras-tu venir l’écouter ?

Médiathèque de Chaville 3 Parvis Robert Schuman, 92370 Chaville

Biblis en folie 2025

Médiathèque de Chaville