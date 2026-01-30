L’Heure du Conte

2 Rue Carnot Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08 11:15:00

Date(s) :

2026-04-08

C’est l’ (H)Eure du Conte !

Les tout-petits comme les plus grands sont les bienvenus ! De 10h00 à 10h30 pour les moins de 3 ans et de 10h30 à 11h15 pour les plus de 3 ans.

Proposé par la Médiathèque.

Entrée libre. .

2 Rue Carnot Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 35 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the (H)Eure of storytelling!

L’événement L’Heure du Conte Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-01-30 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE