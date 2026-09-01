Informations pratiques

Courville-sur-Eure

L’Heure du Conte

Rue du 19 Mars 1962 Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-12-09 11:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-14 2026-11-18 2026-12-09

L’ Heure du conte à la médiathèque l’Eure de Lire de Courville-sur-Eure.

L’ Heure du conte à la médiathèque l’Eure de Lire de Courville-sur-Eure. Les Mercredis 16 septembre, 14 octobre , 18 novembre et le 9 décembre 2026.

Entrée gratuite.

Sans réservation.

-De 10h00 à 10h30 : pour les enfants de 0 à 3 ans.

-De 10h30 à 11h15 : pour les enfants de plus de 3 ans. .

Rue du 19 Mars 1962 Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 35 89

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English :

Storytime at the L’Eure de Lire Media Center in Courville-sur-Eure.

L’événement L’Heure du Conte Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-10 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE