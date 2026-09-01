L’Heure du Conte Courville-sur-Eure
mercredi 16 septembre 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
L’Heure du Conte
Rue du 19 Mars 1962 Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-12-09 11:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-14 2026-11-18 2026-12-09
L’ Heure du conte à la médiathèque l’Eure de Lire de Courville-sur-Eure.
L’ Heure du conte à la médiathèque l’Eure de Lire de Courville-sur-Eure. Les Mercredis 16 septembre, 14 octobre , 18 novembre et le 9 décembre 2026.
Entrée gratuite.
Sans réservation.
-De 10h00 à 10h30 : pour les enfants de 0 à 3 ans.
-De 10h30 à 11h15 : pour les enfants de plus de 3 ans. .
Rue du 19 Mars 1962 Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 35 89
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English :
Storytime at the L’Eure de Lire Media Center in Courville-sur-Eure.
L’événement L’Heure du Conte Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-10 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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