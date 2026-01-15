L’Heure du Conte De villes… en villages Rue Jean Teillet Saint-Junien

L’Heure du Conte De villes… en villages

Médiathèque Salle Laurentine Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

2026-01-21

2026-01-21

2026-01-21

La Médiathèque de Saint-Junien vous propose de venir tendre l’oreille et de vous laissez emporter par des histoires où fleurs, animaux et forêts reprennent vie !

L’Heure du Conte, c’est 45 minutes de lectures offertes pour les petites et grandes oreilles, à partir de 3 ans. Un moment magique à partager en famille ou en groupe.

Au programme

– Transmission orale de contes Laissez-vous emporter par la magie des mots et des histoires racontées par nos conteurs talentueux. Chaque séance sera une invitation à voyager à travers des récits traditionnels, des légendes et des contes modernes.

– Découverte culturelle Plongez dans des cultures variées grâce à des contes venus des quatre coins du monde, et découvrez la richesse du patrimoine oral.

Les places étant limitées, il est conseillé de s’inscrire à l’avance auprès de l’espace jeunesse de la médiathèque. .

