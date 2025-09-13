L’heure du conte des grands Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

L’heure du conte des grands Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 13 septembre 2025.

Enroulez le fil, déroulez le fil des histoires et des chansons ! Quand c’est le samedi matin, à l’heure du conte, tout le monde vient pour écouter et voir des albums et des premiers contes et aussi chanter des comptines !

entrée libre pour les grands à partir de 3 ans et leur famille tous les 2ème samedi du mois

Enroulez le fil, déroulez le fil des histoires et des chansons !

Le samedi 13 septembre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 13 septembre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 11 octobre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 15 novembre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 13 décembre 2025

de 11h00 à 11h45

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T13:15:00+02:00

fin : 2025-12-13T12:00:00+01:00

Date(s) : 2025-09-13T10:15:00+02:00_2025-09-13T11:00:00+02:00;2025-09-13T11:00:00+02:00_2025-09-13T11:45:00+02:00;2025-10-11T10:15:00+02:00_2025-10-11T11:00:00+02:00;2025-10-11T11:00:00+02:00_2025-10-11T11:45:00+02:00;2025-11-15T10:15:00+02:00_2025-11-15T11:00:00+02:00;2025-11-15T11:00:00+02:00_2025-11-15T11:45:00+02:00;2025-12-13T10:15:00+02:00_2025-12-13T11:00:00+02:00;2025-12-13T11:00:00+02:00_2025-12-13T11:45:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/